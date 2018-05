Водни спортове Кейти Ледецки подобри световния си рекорд на 1500 метра свободен стил 17 май 2018 | 11:48 0 0 0 0 0 1500m RECORD from @katieledecky in 15:20.48! Beating her previous mark by 5 seconds! #TYRProSeries pic.twitter.com/ZkbqPCxQnz — USA Swimming (@USASwimming) May 16, 2018 Кейти Ледецки отбеляза дебюта си като професионален състезател, като подобри световния рекорд на 1500 метра свободен стил (жени) по време на американските про серии по плуване в Индианаполис. 21-годишната Ледецки, петкратна олимпийска шампионка, финишира за 15:20.48 минути и свали 5 секунди от собственото си върхово постижение в дисциплината, което постави на световното в Казан преди три години (15:25.48). 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 110

