ФИА обсъжда отпадане на синия флаг във Формула 1

ФИА заявява, че обсъжда възможността да отпадне синия флаг във Формула 1, въпреки че подобно решение би било доста драстична и непопулярна промяна. Сините флагове във Ф1 се използват за предупреждение към изоставащите пилоти, че ги настига кола с обиколка напред, и че те трябва да направят път без да пречат. Тази система често е критикувана от по-бавните тимове, тъй като в момента на застигането те може да се борят за позиция и да загубят предимство. От своя страна водещите пилоти приветстват сините флагове и редовно се оплакват, че "опашкарите" не се отместват достатъчно бързо.

И преди е ставало въпрос дали сините флагове не трябва да се премахнат, но досега от ФИА не са били склонни на такава промяна. Чарли Уайтинг, обаче, признава, че проблемът е влязъл в дневния ред и подлежи на обсъждане.

"Предлагано е вече няколко пъти. Разбира се, би било много непопулярно решение за пилотите и отборите. Трябва да разгледаме внимателно темата и да се уверим, че не е преекспонирана".

"Вероятността да приемем такова решение е… може би под 50%, но това е образно казано. Все пак си заслужава да обсъдим самия принцип, защото в други моторни спортове нямат лукса на сините флагове".

FIA says dumping blue flags 'on the agenda' #F1 https://t.co/VeGhRTfw2R pic.twitter.com/AoprBvHLJM