Мондиал 2018 Оскар Табарес обяви предварителния състав на Уругвай за Мондиал 2018 16 май 2018 | 17:36



Урусите са световни шампиони от 1930 и 1950 година, като преди осем години останаха на четвърта позиция на Мондиал 2010 в Южна Африка. Отборът от Южна Америка е в група "А" на световното първенство заедно с домакина Русия, Саудитска Арабия и Египет. BREAKING:



Uruguay's preliminary World Cup squad, consisting of 26 players, has been revealed.



- Lucas Torreira is IN!



- Lucas Torreira is IN!

No notable absentees or surprise inclusions. pic.twitter.com/X6IO2dbba5 — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) May 15, 2018 Селекционерът на уругвайския национален отбор Оскар Табарес обяви предварителния състав за Мондиал 2018 и в него очаквано са звездите Луис Суарес, Единсон Кавани и Диего Годин. Тимът на Урагвай се състои от 26 футболисти, като до 4 юни от списъка трябва да отпаднат три имена. 29-годишният халф Николас Лодейро от Сиатъл Сондърс (САЩ) също е в състава за шампионата на планетата.Урусите са световни шампиони от 1930 и 1950 година, като преди осем години останаха на четвърта позиция на Мондиал 2010 в Южна Африка. Отборът от Южна Америка е в група "А" на световното първенство заедно с домакина Русия, Саудитска Арабия и Египет.

