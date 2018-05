Моторни спортове Макларън не потвърдиха, но и не отрекоха слуховете за Индикар 16 май 2018 | 15:44 - Обновена 0 0 0 0 0 McLaren's Fernando Alonso says he "misses" the Indy 500 and watches every IndyCar session he can.



It's the gossip https://t.co/4F3aSECuca#bbcf1 pic.twitter.com/qC9UrFCIp3 — BBC Sport (@BBCSport) May 5, 2018 Слуховете, че Макларън ще се завърнат с пълна състезателна програма в Индикар набират скорост, след като официални лица от отбора присъстваха на изминалия кръг от автомобилните серии Инди 500. Пилотите на Макларън в Индикар спечелиха три победи в Инди 500 и общо 28 във всички кръгове на Индикар за 10-те си години там преди 1979-а. Последната им проява бе частична с отбора на Андрети и двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо преди година. Тогава испанецът жертва един от най-бляскавите кръгове във Формула 1 – Гран При на Монако за американската земя. Според Sports Business Daily по време на тазгодишното издание на Инди 500 Макларън са провели разговори за потенциално партньорство с два отбора – Андрети Аутоспорт и Рахал Летерман Ланиган. С оглед на предишното партньорство между Андрети и Макларън се очаква това да се превърне в новата формация на шампионата. "Смятаме, че Макларън биха били ценен партньор в Индикар. Партньорството ни през 2017 година в Инди 500 доказа, че сме успешни заедно и бихме приветствали възможността да работим с тях отново", разкриха от Андрети. "За плановете на Макларън догодина обаче попитайте тях". Ф1 отборът отказва коментар по темата.

