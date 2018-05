Англия Куртоа: Моуриньо винаги успява да ни изненада 16 май 2018 | 15:23 - Обновена 0 0 0 0 0



"Той успява да ни изненада във всеки мач, който играем. Има различни системи, които ползва. Понякога е с трима защитници, друг път е с четирима. Винаги намира нещо. Сигурно е, че ще стане добър мач и се надявам Челси да излезе победител. Сезонът премина през възходи и падения, а всички ние се надяваме той да завърши с възход", каза Куртоа.



