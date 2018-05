Тенис Григор Димитров - Кей Нишикори (на живо) 16 май 2018 | 14:37 - Обновена 0 0 0 0 3



GRIGOR DIMITROV getting ready for his R2 match today at the @internazionalibnlditalia in Rome against Kei Nishikori from ! #tennis #news #channel

( Grigorvideos ) @GrigorDimitrov pic.twitter.com/P9Ae1C95Xw — tennisnewschannel (@tennisnewschan1) May 16, 2018

28-годишният Нишикори пропусна втората част от миналия сезон поради контузия и тази година постепенно се опитва да намери ритъма си. След трудно начало той избухна в Монте Карло, където записа победи над Марин Чилич и Александър Зверев, като достигна до финала, където загуби от Рафаел Надал. След това обаче отпадна в първия кръг в Барселона и Мадрид.



Григор е играл четири пъти срещу японеца, като има една победа и три загуби. Българинът обаче спечели последния двубой между двамата, който беше в Бризбън миналата година.



Not the birthday surprise @GrigorDimitrov was expecting...



Happy birthday, Grigor pic.twitter.com/zQtLgaRCx1 — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2018

Димитров е достигал до полуфиналите в Рим през 2014 г., когато губи от Надал. Последните два сезона първата ракета на България, който е четвърти в света, губи първия си мач в столицата на Италия. И двата пъти обаче имаше тежък жребий, като отстъпи на Зверев и Дел Петро.



Срещата се излъчва по Mtel Sport 1.

