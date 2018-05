Англия Фабиански иска да напусне Суонзи 16 май 2018 | 14:24 0 0 0 0 0 The start of the exodus?



Goalkeeper Lukasz Fabianski has told Swansea he wants to leave.



Вратарят на Суонзи Лукаш Фабиански е поискал да напусне отбора след изпадането му от Висшата лига на Англия. 33-годишният полски национал спечели награда на привържениците на тима за "Футболист на сезона" заради добрите си игри, но те не бяха достатъчни, за може "лебедите" да запазят мястото си в елита на английския футбол. Фабиански е част от Суонзи от 2014 година, когато бе привлечен от Арсенал.

