Фетел посочи три проблема, които Ферари трябва да решат

"Ние не бяхме достатъчно бързи. Ако не сме способни да видим това, значи сме напълно слепи, защото ние изобщо нямахме скоростта за първия стинт. Второ, през целия уикенд имахме проблеми с гумите. Сменихме ги за състезанието, но така направиха и всички останали. Амбицията ни трябва да бъде да сме по-добре от останалите, а не зле, колкото тях. Трето, смятам, че през целия уикенд нямахме нужната надеждност, Кими имаше странни проблеми. Ако не виждаме тези неща, нямаме извинение", коментира Фетел, който вече изостава със 17 точки от Хамилтън в класирането при пилотите. At this point last season, Vettel led the championship by six points.



Now Hamilton has 'struggled' this year, he leads the championship by 17.



At this point last season, Vettel led the championship by six points.

Now Hamilton has 'struggled' this year, he leads the championship by 17.

Irony, etc. — Pablo Elizalde (@EliGP) May 13, 2018 Себастиан Фетел вярва, че Ферари трябва да разрешат три ключови проблема, с които всички в Скудерия да бъдат сигурни, че няма да преживеят още едно поражение от Хамилтън и Мерцедес като това в Испания. Там Люис поведе пред съотборника си Ботас и така до самия финал, а грешна стратегия коства на Фетел третото място и германецът остана извън подиума. Съотборникът на Фетел Кими Райконен се оттегли от състезанието заради повреда в двигателя, който бе сменен в петък, а шефът на тима Маурицио Аривабене заяви, че това е уикенд, в който нищо не върви по план."Ние не бяхме достатъчно бързи. Ако не сме способни да видим това, значи сме напълно слепи, защото ние изобщо нямахме скоростта за първия стинт. Второ, през целия уикенд имахме проблеми с гумите. Сменихме ги за състезанието, но така направиха и всички останали. Амбицията ни трябва да бъде да сме по-добре от останалите, а не зле, колкото тях. Трето, смятам, че през целия уикенд нямахме нужната надеждност, Кими имаше странни проблеми. Ако не виждаме тези неща, нямаме извинение", коментира Фетел, който вече изостава със 17 точки от Хамилтън в класирането при пилотите. Себ допълни, че отборът не трябва да разчита затрудненията да се дължат на характеристиките на определена писта или на гумите. "Всички представиха подобренията си в Испания. Може би останалите имаха повече от нас". Според него дори да успее да постигне успех в Монако е важно Ферари да не забравят как бяха победени в Испания. След като участва в сезонния тест в Барселона вчера Фетел сподели, че Скудерия вече са дали някои идеи, с които да се върнат в играта.

