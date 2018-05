Моторни спортове Маршрутът за Дакар 2019 е под въпрос след оттегляне на Чили 16 май 2018 | 12:41 - Обновена 0 0 0 0 0 New elements from the host countries has led us to pospone the announcement of the 2019 route. — DAKAR RALLY (@dakar) May 14, 2018 Презентацията на маршрута за рали Дакар 2019, насрочена за идния понеделник, бе отменена след като Чили се отказа в последната минута от домакинството си. Първоначалните планове бяха в 41-вото издание на рали рейда да участва нова държава – Еквадор, заедно с Перу и Чили като така се премине от юг на север през целия континент. Освен нова страна, която да замени на пожар Чили, организаторите на Дакар търсят и спортен директор, тъй като досегашният Марк Кома напусна позицията си в началото на 2018 година. Няколко месеца по-късно постът му остава празен. Към днешна дата на 100% за 2019 година остава единствено домакинството на Перу. Причината за оттеглянето на Чили е икомомическите сътресения, които преживява в момента около извънредната смяна на правителството. Разговорите с трите страни започнаха още след края на тазгодишното издание на изпитанието за човек и машина. За първи път, откакто Дакар "се пренесе" в Южна Америка през 2009 година, организаторите не успяват да потвърдят финалния маршрут на състезанието до края на април. Потенциалните две страни, които да бъдат домакини през 2019 година заедно с Перу, се вярва, че са Аржентина и Еквадор.

