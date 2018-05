Испания Меси: Не се конкурирам с Роналдо и не се интересувам от званието "Най-добър в историята" 16 май 2018 | 12:14 - Обновена 0 0 0 0 1



"Не се интересувам от тези спорове. Започвам всеки сезон с желанието да подобрявам играта си, да спечеля всичко и се раздавам максимално във всеки мач за отбора. Нищо няма да се промени за мен, ако ме окичат със званието "Най-добрия в историята", коментира Меси в интервю за каталунското издание "Спорт". Запитан какво още иска да постигне в кариерата си, Меси е категоричен, че ще преследва световната титла с Аржентина на шампионата в Русия другия месец. Lionel Messi is the:



- First player to win 5 Ballon d'Ors

- First player to win 5 Golden Boots



in football history..



Lionel Messi is the:

- First player to win 5 Ballon d'Ors

- First player to win 5 Golden Boots

in football history..

Still arguing who the is? pic.twitter.com/BAfipCKtAS — Barca Universal (@BarcaUniversal) May 13, 2018 Звездата на Барселона Лионел Меси заяви, че не се интересува от индивидуалните награди и не се вълнува от постоянните сравнения между него и Кристиано Роналдо . Заради огромните си постижения, сред които пет Златни топки, девет титли в Испания, четири Шампионски лиги и 552 гола за Барса, Меси е считан от мнозина за най-добрия футболист в историята, но това не вълнува аржентинеца.

