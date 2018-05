Англия Евертън уволни Големия Сам 16 май 2018 | 12:05 - Обновена 0 0 0 0 1



Според "Скай спортс" клубът ще плати голяма част от заплата на Алърдайс за оставащите 12 месеца от договора му. Неустойката ще бъде в размер на 6 милиона паунда.



63-годишният специалист напуска само шест месеца след назначението си. Алърдайс замени на поста Роналд Куман, който бе уволнен през ноември.



Според медиите на Острова бившият мениджър на



Вчера Алърдайс бе в Лондон, където присъства на връчването на наградите за мениджър на годината. Там специалистът разкритикува публично ръководството на Евертън за това, че е взело решение за сериозни структурни промени в клуба, без да го уведоми за това.



