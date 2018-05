Италия Рома предлага нов договор на Джеко 16 май 2018 | 11:13 0 0 0 0 1



Рома бърза да поднови договора на Джеко и заради информациите за оферта към играча от ФК Лос Анджелис, който има нужда от голямо име, за да излезе от сянката на градския конкурент Лос Анджелис Галакси. #ASRoma are reportedly keen to extend Edin Dzeko’s contract by a year, amid interest from #MLS side #LAFC. https://t.co/FDFfHSTpSA pic.twitter.com/rDeyQLnaiH — footballitalia (@footballitalia) May 16, 2018 Рома ще предложи нов договор на голмайстора на отбора Един Джеко. Босненецът вкара 24 гола за "вълците" във всички турнири този сезон, включително 8 в Шампионска лига. Джеко има договор до 2020 година, но ръководството на римляните ще опита да го задържи за още една година, информира "Гадзета дело спорт".Рома бърза да поднови договора на Джеко и заради информациите за оферта към играча от ФК Лос Анджелис, който има нужда от голямо име, за да излезе от сянката на градския конкурент Лос Анджелис Галакси. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 187 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1