Моторни спортове Фелипе Маса подписа тригодишен договор във Формула Е 16 май 2018 | 10:43 - Обновена



Маса, който има 11 победи за 16-те си години във Формула 1, вече изпробва електрическия болид на Jaguar, а наскоро посети специално събитие на Формула Е в Рим. Той изрази намеренията си да премине в алтернативния шампионат още когато обяви оттеглянето си от Формула 1 в края на 2017-а. Hey guys i’m very happy to announce that today i am starting a new phase in my career, i Just Sign with @VenturiGP team to race next season @FIAFormulaE It is a very special day for me and i would like to share with all of you who always have been supporting me. #ABBFormulaE pic.twitter.com/tIcjn5yQ6m — Felipe Massa (@MassaFelipe19) May 15, 2018 Бившият Ф1 пилот от отборите на Заубер, Ферари и Уилямс Фелипе Маса подписа тригодишен договор с тима Вентури във Формула Е. Бразилецът ще започне първата си пълна състезателна програма след Ф1 в края на 2018 година, когато започва новият сезон 2018/19 в електрическите автомобилни серии.Маса, който има 11 победи за 16-те си години във Формула 1, вече изпробва електрическия болид на Jaguar, а наскоро посети специално събитие на Формула Е в Рим. Той изрази намеренията си да премине в алтернативния шампионат още когато обяви оттеглянето си от Формула 1 в края на 2017-а. В следващите седмици Маса ще проведе частен тест с новото второ поколение състезателни автомобили в шампионата. Към момента Вентури заема седма позиция в класирането при отборите.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 547

