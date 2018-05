Бейзбол Редовен участник в Мача на звездите даде положителна проба 16 май 2018 | 10:30 0 0 0 0 0



Според колективния трудов договор на Мейджър лийг играчите не може да бъдат автоматично наказвани за диуретик, освен ако не бъде доказано, че препаратът е използван като прикритие на стимулиращи вещества. Източник на ESPN твърди, че Кано е дал положителния тест преди началото на сезона и е обжалвал, но очевидно е загубил делото.



“As we stand today, it doesn’t look like Robinson Cano’s hall of fame career will wind up in Cooperstown”- Tom Verducci pic.twitter.com/OQz0WWPq4R — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 16, 2018

"Наскоро научих, че съм дал положителна проба за субстанция, наречена фуросемид, която не е стимулиращо вещество – заяви Кано в официалното си съобщение до медиите. – Над 15 години най-голямата чест и привилегия в живота ми е да играя професионален бейзбол. Никога не бих направил нещо, за да измамя правилата на играта, която обичам. Преминал съм десетки тестове и никога не съм давал положителна проба за стимулант. По простата причина, че никога не съм употребявал такъв."



Наказанието на 35-годишния Кано влиза в сила веднага, макар че в момента той е в списъка с контузените. Лидерът на "моряците" ще бъде лишен от $11,74 млн. от полагащата му се за 2018 г. заплата от $24 млн. Доминиканецът има още 5 сезона по 10-годишния си договор на обща стойност $240 млн. (2014-2023).



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

