Други Бесни ултраси на Спортинг биха играчи 15 май 2018 | 23:29 - Обновена 0 0 0 1 4



Около 50 запалянковци, повечето от които с качулки, се появили на съоръжението и започнали да обиждат, а в последствие и да атакуват играчите на любимия си отбор.



Най-пострадали са вратарят Руи Патрисио и Баст Дост, като на холандския нападател са нанесени рани по главата и това е наложило да му бъде оказана медицинска помощ.

Just heard about the attack by the so called Sporting Lisbon fans wounded their own players including Dutch striker Bas Dost. #basdost pic.twitter.com/UpqHNuDPSi — Alistair Overeem (@Alistairovereem) May 15, 2018

Спортинг завърши на трето място в първенството на Португалия, на 10 точки зад шампиона

"Зелено-белите" ще играят финал в турнира за националната купа срещу Деспортиво



Ръководството на клуба и шефовете на португалския футбол осъдиха нападението, в резултат на което беше уронен авторитета на местния футбол. Част от играчите на Спортинг вече обмислят да прекратят договорите си, тъй като инцидентът им дава право на това. From Portugal: Around 50 hooded men ‘beat’ Sporting players and staff, disgusting images. https://t.co/t6CE3S0Xjy pic.twitter.com/pHQDdD77ft — Sport Witness (@Sport_Witness) May 15, 2018 Ултраси на Спортинг Лисабон нападнаха футболисти от отбора на клубната база, съобщава "О'Жого".Около 50 запалянковци, повечето от които с качулки, се появили на съоръжението и започнали да обиждат, а в последствие и да атакуват играчите на любимия си отбор.Най-пострадали са вратарят Руи Патрисио и Баст Дост, като на холандския нападател са нанесени рани по главата и това е наложило да му бъде оказана медицинска помощ.Спортинг завърши на трето място в първенството на Португалия, на 10 точки зад шампиона Порто "Зелено-белите" ще играят финал в турнира за националната купа срещу Деспортиво Авеш на 20 май.Ръководството на клуба и шефовете на португалския футбол осъдиха нападението, в резултат на което беше уронен авторитета на местния футбол. Част от играчите на Спортинг вече обмислят да прекратят договорите си, тъй като инцидентът им дава право на това.

Още по темата

0 0 0 1 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12177 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1