Шведите обявиха състава и него наистина го няма

Селекционерът обяви състав от 23 футболисти, като нито един от тях не играе в шведското първенство.

Sweden's World Cup Roster: Go Goose!!! Svensson for the win! #WorldCup2018 pic.twitter.com/yH2vD7l6MG — Jacob Landsberg (@jhlands) May 15, 2018

В нападение Андерсон ще разчита на Маркус Берг, Ако някой все още е вярвал, че Златан Ибрахимович все пак ще вземе участие на Мондиала, то днешната пресконференция на селекционера на Швеция Яне Андерсон само затвърди очакваното. 36-годишният нападател не попадна в групата на тима за Мондиала, независимо че на няколко пъти намекваше, че е готов да играе. Андерсон удържа на думата си и няма да вземе ветерана в Русия.Селекционерът обяви състав от 23 футболисти, като нито един от тях не играе в шведското първенство.В нападение Андерсон ще разчита на Маркус Берг, Джон Гуидети , Ола Тойвонен и Айзък Телин.

