Шаповалов изхвърли Бердих от Рим и задмина Раонич

Denis Shapovalov will become the Canadian No. 1 on Monday after victory over Tomas Berdych in Rome.



Read More: https://t.co/xWH5PCBDQj pic.twitter.com/U83T48hRHx — ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 15, 2018

Въпреки че и двамата тенисисти са известни с мощните си удари и агресивност, именно канадският младок бе водещата фигура в разиграванията и успя да спечели последните две точки от заключителния тайбрек. Шаповалов направи цели 36 уинъра и огромен брой грешки - 52, докато Бердих се отчете с 10 печеливши удара и 26 сбъркани топки. Канадецът също така успя да се противопостави на чеха при сервис, като двамата записаха успеваемост 63 и 64% от първо подаване.



Опитният Бердих стартира по-силно и поведе с 5:0 по пътя си към успеха в първия сет. 19-годишният канадец намери играта си във втората част, в която дръпна с 4:1 гейма и в последствие изравни. Решаващият трети сет стигна до тайбрек, в който Шаповалов пропиля аванс от 4:1 точки, но след 5:5 той спечели две поредни разигравания, а с това и мача.



Във втория кръг той ще играе срещу холандеца Робин Хаазе.

if you're the new top-ranked Canadian men's singles player!



HUGE win for Denis Shapovalov over Tomas Berdych, 1-6, 6-3, 7-6(5) in the first round of the @InteBNLdItalia. Congrats, @denis_shapo! #NeverStopFighting pic.twitter.com/wk4sGbipu8 — Tennis Canada (@TennisCanada) May 15, 2018

Преди Мадрид Шаповалов нямаше нито една победа на клей, а вече има пет на сметката си, след като миналата седмица стана най-младият полуфиналист в “Мастърс” турнир след Рафаел Надал и Ришар Гаске. Успешният му старт в Рим означава, че от следващото обновяване на световната ранглиста той ще изпревари Милош Раонич на 26-ата позиция и за първи път от 2010 година Канада ще има нова първа ракета. Meet Canada's new No.1! @denis_shapo survives Tomas Berdych 1-6 6-3 7-6(5) to reach the second round on his #ibi18 debut.



