Финалистката в Мадрид изхвърча рано в Рим

.@AngeliqueKerber progresses to the @InteBNLdItalia second round!



Beats Zarina Diyas 6-2, 7-6(6)! pic.twitter.com/gGePIhym2L — WTA (@WTA) May 15, 2018

Това е единственият що-годе неочакван резултат от първата порция мачове в Рим, като Анджелик Кербер се наложи с 6:2, 7:6(6) над казахстанката Зарина Диас. Елена Веснина елиминира Лаура Зигмунд със 7:6(5), 6:2, Светлана Кузнецова победи Полина Херцог с 6:2, 6:4, а Ирина Бегу изхвърли Пън Шуей с 6:4, 4:6, 6:1. Финалистката на тенис турнира от сериите Premium Mandatory в Мадрид Кики Бертенс отпадна още в първи кръг на събитието в Рим, след като отстъпи с 2:6, 6:4, 3:6 на световната номер 42 Мария Сакари. 15-ата в света белгийка загуби битката за трофея от по-високата категория през уикенда (този в Рим е Premier 5) от Петра Квитова, която надделя в близо тричасов трилър.Срещата със Сакари продължи час и 56 минути, като Бертенс допусна три поредни пробива в първия сет, както и брейкове в първия и последния гейм на третата част на двубоя. Като добавим титлата в Чарлстън и финала в Мадрид, то белгийката губи едва за трети път на клей от 15 мача тази година.Сакари ще се изправи срещу шестата поставена Каролина Плишкова във втори кръг.Това е единственият що-годе неочакван резултат от първата порция мачове в Рим, като Анджелик Кербер се наложи с 6:2, 7:6(6) над казахстанката Зарина Диас. Елена Веснина елиминира Лаура Зигмунд със 7:6(5), 6:2, Светлана Кузнецова победи Полина Херцог с 6:2, 6:4, а Ирина Бегу изхвърли Пън Шуей с 6:4, 4:6, 6:1.

