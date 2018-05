Колоездене Словенец спечели десетия етап на Обиколката на Италия 15 май 2018 | 19:31 0 0 0 0 0



Wow!

Matej Mohoric wins stage 10 by the smallest of margins in a thrilling finish! #Giro101 pic.twitter.com/qiiUEUlheP — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 15, 2018 Словенецът Матей Мохорич спечели десетия най-дълъг етап в тазгодишната колоездачна Обиколка на Италия. Мохорич триумфира във финалния спринт срещу германеца Нико Денц, като двамата завършиха с време 6:04.52 часа по 244-километровото трасе от Пене до Гуалдо Тадино. Те се откъснаха и финишираха на 34 секунди пред основната група, в която бяха всички от челниците в генералното класиране с изключение на колумбиеца Естебан Чавес.Чавес започна деня на второ място, но получи криза на първото височина за деня и изостана много, като в крайна сметка завърши 135-и на 25:25 минути зад победителя. Саймън Йейтс (Великобритания) остана лидер в подреждането с общо време 43:42.38 часа. Той води с 41 секунди пред Том Думолен (Холандия) и с 46 секунди пред Тибо Пино (Франция). Четирикратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фруум (Великобритания) е десети на 2:30 минути.

