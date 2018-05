Волейбол Тейлър Сандър в Сада Крузейро за 2 години 15 май 2018 | 18:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Леал напуска Сада Крузейро и през следващия сезон ще носи екипа на италианския вицешампион Кучине Лубе (Чивитанова), в който игра Сандър през този сезон.



“Много съм въодушевен, че ще играя в клуб като Сада Крузейро. Да нося екипа на един от най-добрите клубове в света за мен е голяма чест”, заяви Тейлър Сандър, който подписа 2-годишен договор с клуба от Бело Оризонте.

