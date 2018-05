Англия Бивш съотборник на Стилиян Петров загина в катастрофа 15 май 2018 | 17:30 - Обновена 0 0 0 0 0



37-годишният играч тъкмо бил оставил децата си на училище, когато се е случило произшествието.

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) May 15, 2018

Самюъл е бил играещ мениджър за местния аматьорски отбор Егертън, а преди това е носил екипите на Болтън Астън Вила , където се засича с бившия капитан на националния ни отбор Стилиян Петров.

