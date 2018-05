Тенис Историята на Григор в Рим - радост и тъга 15 май 2018 | 16:45 0 0 0 0 1 Григор Димитров ще стартира в сряда в участието си на петия за годината турнир от сериите "Мастърс" - надпреварата в Рим. Негов съперник още във втори кръг ще бъде бившият №4 в света Кей Нишикори. Двамата имат четири двубоя помежду си до този момент, като японецът води с 3:1 победи. Спомените на Гришо от турнира във Вечния град са различни - именно тук той достига до своя първи полуфинал в "Мастърс" турнир, но същевременно търпи разочарования и ранни отпадания в останалите случаи. Първото участие на Димитров в Рим е през 2013-та година, когато от №26 в света Димитров започва от основната схема и в първи кръг повеждава Маркос Багдатис, но във вроти отстъпва на №9 тогава в ранглистата Ришар Гаске в два сета. Година по-късно, през 2014-та, българинът се завръща в италианската столица и регистрира най-доброто си представяне до онзи момент изобщо в турнир от тази категория. Като №14 в света Гришо записва победи над Едуард Роже-Васлен и Иво Карлович в първите два кръга, а в третия побеждава световния №6 Томаш Бердих след обрат. Следва победа и над №19 Томи Хаас на четвъртфиналите, преди стъпка преди финала Рафаел Надал да се оказва непреодолимо препятствие. .@GrigorDimitrov doing press today at the @InteBNLdItalia (: Getty) pic.twitter.com/DRy67snX5f — Cedric (@slicemitrov) May 13, 2018 Любопитна подробност е, че през същата 2014-та година Димитров достига до полуфинал в Рим и на двойки. Заедно Лукаш Росол, двамата постигат три победи, преди да бъдат спрени на полуфиналите от Робин Хаасе и Фелисиано Лопес. Това е второто и засега последно участие на Димитров в схемата на двойки в италианската столица. За съжаление засега Димитров така и не успява да напомни за това представяне в Рим и в следващите години преживява няколко ранни отпадания. През 2015-та, като №11 в света, Гришо успява да победи на старта Йежи Янович, но след това губи изненадващо от №31 Фабио Фонини в три сета. През 2016-та българинът е в лош момент, намира се под №35 в ранглистата и губи категорично още на старта от тогавашния №44 - 19-годишният Александър Зверев, който година по-късно ще вдигне трофея. В същото това издание през 2017-та година, отново като №11 в света, Димитров губи на старта от Хуан Мартин Дел Потро.Общо във Вечния град Гришо има пет участия, като е записал 6 победи и има 5 загуби.



Първият му полуфинал в "Мастърс" турнир, дошъл именно в Рим, е белязан от повторение на това постижение при следващото му участие в надпревара от тази категория - няколко месеца по-късно през 2014-та в Торонто. Гришо ще чака две години за следващия си полуфинал - през 2016-та в Синсинати, а година по-късно - през миналия сезон, той отново достига до тази фаза именно в Синсинати, като този път печели мача, а след това и финала. Петият му и засега последен полуфинал в "Мастърс" дойде преди няколко месеца в Монте Карло и беше загубен от същия съперник, който го спря и при първия му опит преди четири години - Рафаел Надал.

Рафа е рекордьор по титли в Рим със 7 отличия, но не е печелил трофея от 2013-та година насам. С 4 трофея може да се похвали Новак Джокович, който вдигна титлата за последно през 2015-та година. Източник: Tennis24.bg

