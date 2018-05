Италия От Милан потвърдиха новината за вратаря 15 май 2018 | 16:38 - Обновена 0 0 0 1 0



"Имахме възможност да вземем Рейна безплатно. Преценихме, че това е полезна сделка от стратегическа гледна точка, защото през следващия сезон ще играем на много фронтове. Вярваме, че Пепе ще ни бъде полезен не само на терена, но и извън него. Винаги е хубаво да имаш играчи с голям опит", коментира Мирабели.

AC Milan sporting director Massimilano Mirabelli: "When a player like Reina is free, we think about it. If Donnarumma leaves Milan, we would have Reina, otherwise we will have two great goalkeepers that will alternate in every match.” pic.twitter.com/UMt2WqRbB8 — Indy Football (@IndyFootball) May 15, 2018

Спортният директор на Милан Масимо Мирабели потвърди, че в клуба през юли ще пристигне вратаря Хосе Рейна от Наполи като свободен агент."Имахме възможност да вземем Рейна безплатно. Преценихме, че това е полезна сделка от стратегическа гледна точка, защото през следващия сезон ще играем на много фронтове. Вярваме, че Пепе ще ни бъде полезен не само на терена, но и извън него. Винаги е хубаво да имаш играчи с голям опит", коментира Мирабели.35-годишният Рейна записа 46 мача за Наполи през последния сезон във всички турнири, в 22 от които не допусна гол.

