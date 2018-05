Хуанторена с емоционално послание след загубения финал в ШЛ

Forse è troppo presto per dire 2 parole sulla prestazione di oggi ma ci tenevo !! Prima di tutto dico che fa troppo male perdere una finale di Champions così, abbiamo giocato meglio e meritavamo di vincere ma purtroppo non ce la abbiamo fatta !! Brucia tanto e penso che ci ricorderemo questa partita per tutta la vita!! Cmq vedere alcuni italiani e dirigenti di Perugia per essere più precisi che tifavano Kazan è scandaloso, mai visto una roba del genere ... Cmq ragazzi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, siamo riusciti ad arrivare in tutte le finale possibili e non dimentichiamoci che siamo la 2 squadra più forte al mondo e in Europa anche se conta poco purtroppo!! Sono onorato di aver giocato con tutti vuoi, so che il prossimo anno non ci saremmo tutti ,quindi un grosso in bocca a lupo e Grazie per quello che avete fatto per la Lube#gazzetadellosport #lube #kazan#finale #champiosleague #italia #forzalube #superlega #legavolley #grazie #orgogliosi #2posto

