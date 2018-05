Мондиал 2018 Йоги предупреди Нойер: Без игрова практика няма да стане 15 май 2018 | 14:38 - Обновена 0 0 0 1 0



“Понякога всичко зависи от детайлите - заяви Льов. - Понякога моята работа е и да разбивам мечти, но това са трудни решения. Изборът ми е много по-комплексен от това, което някои си мислят. Зависи от ролята на един футболист не само на терена, а и извън него”.

OFFICIAL - Germany's provisional 27 man squad for the @FIFAWorldCup. #DieMannschaft pic.twitter.com/yFKS3T6dVs — DW Sports (@dw_sports) May 15, 2018

“Гьотце е много талантлив играч, но този сезон просто не беше неговият”, добави селекционерът.



Относно Нойер Йоги коментира следното: “Извикал съм четирима вратари, защото в крайна сметка сме отговорни за самото здраве на играчите, но и сме отговорни спрямо феновете. Въпросът е дали Мануел ще може да играе, или не? И двете страни трябва да искрени. В края на май ще имаме разговор. Той твърди, че ще бъде във форма. Нойер е нашият капитан, но без игрова практика няма как да бъдеш на Мондиала”.



Бундестимът е планирал две контроли - срещу Австрия (2 юни) и Саудитска Арабия (8 юни), но изглежда, че бъдещето на Нойер ще се реши преди това. Селекционерът на световните шампиони от Германия Йоахим Льов обясни, че далеч не му е било лесно в избора на отбора за предстоящия Мондиал. Наставникът определи група от 27 играчи, от която ще трябва да отпаднат един вратар и трима полеви състезатели. В списъка не са доскорошни национали като Марио Гьотце Сандро Вагнер , но пък е включен Мануел Нойер , който заради операция не е играл от 9 месеца насам.“Понякога всичко зависи от детайлите - заяви Льов. - Понякога моята работа е и да разбивам мечти, но това са трудни решения. Изборът ми е много по-комплексен от това, което някои си мислят. Зависи от ролята на един футболист не само на терена, а и извън него”.“Гьотце е много талантлив играч, но този сезон просто не беше неговият”, добави селекционерът.Относно Нойер Йоги коментира следното: “Извикал съм четирима вратари, защото в крайна сметка сме отговорни за самото здраве на играчите, но и сме отговорни спрямо феновете. Въпросът е дали Мануел ще може да играе, или не? И двете страни трябва да искрени. В края на май ще имаме разговор. Той твърди, че ще бъде във форма. Нойер е нашият капитан, но без игрова практика няма как да бъдеш на Мондиала”.Бундестимът е планирал две контроли - срещу Австрия (2 юни) и Саудитска Арабия (8 юни), но изглежда, че бъдещето на Нойер ще се реши преди това.

