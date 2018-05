Шампионска Лига Ван Дайк: Заслужаваме този финал и трябва да го покажем 15 май 2018 | 14:09 - Обновена 0 0 0 1 8



"Това беше невероятен сезон за Ливърпул. Дано да го завършим достойно в Киев. Ще се подготвим много добре, защото знаем, че ни чака изключително труден двубой. Не трябва да забравяме, че разполагаме с много качество в състава. Трябва да отидем в Киев с увереност. Заслужаваме този финал и трябва да го покажем. Трябва да направим нещата по нашия начин и тогава да видим какво ще се случи", заяви опитният холандски национал пред клубния сайт на Ливърпул. Virgil van Dijk won 72.3% of all his duels in the 2017/18 Premier League season.



Virgil van Dijk won 72.3% of all his duels in the 2017/18 Premier League season.

That's a higher % than any other player during the campaign [Opta] pic.twitter.com/Hcj1u3qTRA — FourFourTweet (@FourFourTweet) May 14, 2018

