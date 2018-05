Лека атлетика Парад на шампионките на 400 м обещава зрелище на Диамантената лига в Юджийн 15 май 2018 | 14:12 - Обновена 0 0 0 0 0



Филикс притежава 25 медала от световни първенства на открито и олимпийски игри, като 17 от тях са златни. След като спечели три световни титли на 200 м и олимпийската в Лондон през 2012 г., тя се ориентира към 400 м и успя да стъпи на световния връх в тази дисциплина през 2015 г.



World champ Phyllis Francis leads Olympic-sized #PreClassic @Diamond_League women’s 400m#DiamondLeague https://t.co/Zb3gzpxCLD pic.twitter.com/OjAsrEsd8U — Prefontaine Classic (@nikepreclassic) May 14, 2018 След като завърши втора след Филикс на планетарния шампионат през 2015 г., Милър-Уибо успя да вземе реванш на Игрите в Рио, където изпревари американката за титлата. Бахамската спринтьорка започна 2018-а с изравнен световен рекорд на 300 м в зала и с титла на 200 м от Игрите на Британската общност в Голд Коуст. Филикс и Милър-Уибо са единствените състезателки, които са успявали да спечелят диамантените трофеи на 200 и 400 м в една и съща година. Това ще бъде първото съревнование между тях извън големите шампионати.



Франсис поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство в Лондон през миналата година, след като спечели титлата на 400 м с личен рекорд от 49.92 сек, изпреварвайки Филикс и Милър-Уибо.



are a mom’s best friend.#MothersDay pic.twitter.com/yQAi3oJkWR — Prefontaine Classic (@nikepreclassic) May 13, 2018 Около, част от “златния” квартет на САЩ на 4 по 400 м на Олимпиадата в Рио, тази зима спечели планетарната титла на 400 м в Бирмингам с личен рекорд от 50.55 сек, а след това прибави още едно злато от този шампионат на 4 по 400 м.



Салва Еид Насър (Бахрейн) изненадващо спечели сребърния медал на Световното в Лондон миналата година, изпреварвайки Филикс и Милър-Уибо. Тя завърши сезон 2017 с личен рекорд от 49.88 сек, подобрявайки собствения си национален рекорд и Азиатския рекорд за девойки под 20 години.



Шакима Уимбли, тренировъчна партньорка на Милър-Уибо, спечели сребро на планетарния шампионат в зала в Бирмингам през март с личен рекорд от 50.18 сек. Бронзовата медалистка от Световното през 2013 г. Стефани Ан Макферсън (Ямайка) също ще застане на старт на 400 м в Юджийн. Три шампионки от последните три големи форума на открито на 400 метра ще премерят сили на Диамантенага лига Prefontaine Classic в Юджийн (САЩ) на 26 май. На старт ще застанат световната шампионка от Лондон 2017 Филис Франсис, олимпийската от Рио де Жанейро 2016 Шони Милър-Уибо и планетарната от Пекин 2015 Алисън Филикс, както и настоящата световна шампионка в зала Къртни Около.Филикс притежава 25 медала от световни първенства на открито и олимпийски игри, като 17 от тях са златни. След като спечели три световни титли на 200 м и олимпийската в Лондон през 2012 г., тя се ориентира към 400 м и успя да стъпи на световния връх в тази дисциплина през 2015 г.След като завърши втора след Филикс на планетарния шампионат през 2015 г., Милър-Уибо успя да вземе реванш на Игрите в Рио, където изпревари американката за титлата. Бахамската спринтьорка започна 2018-а с изравнен световен рекорд на 300 м в зала и с титла на 200 м от Игрите на Британската общност в Голд Коуст. Филикс и Милър-Уибо са единствените състезателки, които са успявали да спечелят диамантените трофеи на 200 и 400 м в една и съща година. Това ще бъде първото съревнование между тях извън големите шампионати.Франсис поднесе една от най-големите изненади на Световното първенство в Лондон през миналата година, след като спечели титлата на 400 м с личен рекорд от 49.92 сек, изпреварвайки Филикс и Милър-Уибо.Около, част от “златния” квартет на САЩ на 4 по 400 м на Олимпиадата в Рио, тази зима спечели планетарната титла на 400 м в Бирмингам с личен рекорд от 50.55 сек, а след това прибави още едно злато от този шампионат на 4 по 400 м.Салва Еид Насър (Бахрейн) изненадващо спечели сребърния медал на Световното в Лондон миналата година, изпреварвайки Филикс и Милър-Уибо. Тя завърши сезон 2017 с личен рекорд от 49.88 сек, подобрявайки собствения си национален рекорд и Азиатския рекорд за девойки под 20 години.Шакима Уимбли, тренировъчна партньорка на Милър-Уибо, спечели сребро на планетарния шампионат в зала в Бирмингам през март с личен рекорд от 50.18 сек. Бронзовата медалистка от Световното през 2013 г. Стефани Ан Макферсън (Ямайка) също ще застане на старт на 400 м в Юджийн. 0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 136

1