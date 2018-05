Снукър Рони О'Съливан: Трудно е да се откажа от снукъра, защото... 15 май 2018 | 13:53 0 0 0 0 2

Ronnie O'Sullivan season 2017/18



5 Ranking titles

English Open champion

Shanghai Masters winner

UK champion

WGP champion

Players Championship winner

74 tons

14th 147

£852,000 earnings



A season to remember pic.twitter.com/e1pvccMjEO — Ronnie O'Sullifan (@_RocketFan147) May 11, 2018

“С единия крак съм извън играта, но лошото е, че печеля повече от всякога. Много е трудно да се откажеш, когато постигаш резултати. Не тренирам както обикновено, не съм отдаден както преди, но продължавам да печеля. Кариерата ми е като ранено животно, но не мога да я избавя от мъките й”, сподели О’Съливан пред Big Issue.

Went to a Buddhist temple in Thailand today, what a fantastic experience it was, a very peaceful place to visit pic.twitter.com/icuwULwZu9 — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) May 13, 2018

О’Съливан увеличи сметката си на 33 ранкинг титли и изостава само с 3 от постижението на легендарния Стивън Хендри. През 2017/18 той спечели Откритото първенство на Англия, Шанхай Мастърс, Шампионата на Обединеното кралство, “Шампионата на играчите” и Световната Гран при. Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан сподели, че му е трудно да се откаже от спорта, защото продължава да печели, и то повече от всякога. Ракетата спечели безпрецедентните в кариерата си до момента пет ранкинг титли в рамките на изминалия сезон 2017/18, включително една от “Тройната корона” - Шампионата на Обединеното кралство.“С единия крак съм извън играта, но лошото е, че печеля повече от всякога. Много е трудно да се откажеш, когато постигаш резултати. Не тренирам както обикновено, не съм отдаден както преди, но продължавам да печеля. Кариерата ми е като ранено животно, но не мога да я избавя от мъките й”, сподели О’Съливан пред Big Issue.О’Съливан увеличи сметката си на 33 ранкинг титли и изостава само с 3 от постижението на легендарния Стивън Хендри. През 2017/18 той спечели Откритото първенство на Англия, Шанхай Мастърс, Шампионата на Обединеното кралство, “Шампионата на играчите” и Световната Гран при.

