Тевес приключва с футбола през 2019-а година

Според непотвърдена информация, в онзи момент е бил най-високоплатеният футболист в света. Но след завръщането си в Бока е отбелязал едва четири гола, което му е подсказало, че е време за край на кариерата. Carlos Tevez set to retire in 2019 as ex-Manchester City and United striker admits he misses being 'protagonist' https://t.co/xNjtik2SL2 pic.twitter.com/Kzt6poIbyH — MailOnline Sport (@MailSport) May 14, 2018



"Мисля, че когато другата година договорът ми изтече, ще се откажа. Друг път, когато ми изтече договор, просто напускам клуба и търся нов. Но сега е различно, просто ще сваля фланелката за последен път, обяви 34-годишният Тевес пред телевизия Канал 13. "Не искам да се откажа и веднага да стана треньор или директор. Искам време, за да се подготвя за тази нова роля най-напред, добави бившият футболист на Манчестър Сити и Ювентус. Нападателят Карлос Тевес обяви, че ще приключи с футболната си кариера през 2019-а година, когато изтича и договорът му с Бока Хуниорс . Тевес започна втория си период през януари с Бока, след като изкара преди това кратък период в китайското първенство с екипа на Шанхай Шенхуа.

