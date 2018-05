Бойни спортове Чък Лидел се завръща 15 май 2018 | 12:35 0 0 0 0 2 Бившият шампион на UFC и член на Залата на славата Чък Лидел – Ледения, обяви своето завръщане. Ветеранът прекрати своята кариера през 2010-а и стана изпълнителен вицепрезидент на UFC в департамента по развитие на компанията. Chuck Liddell just announced on #themmahour that he is officially un-retired. He is back. He all but guaranteed he will fight Tito Ortiz in November under the Golden Boy banner. “It’s going to happen,” he said. https://t.co/qqgYv4N7RAhttps://t.co/lLocQxXeOI — Ariel Helwani (@arielhelwani) May 14, 2018 48-годишният боец има намерение да стане клиент на Оскар де ла Оя и неговата боксова компания „Голдън Бой Промоушънс“. Плановете са Лидел отново да влезе в клетката през ноември. Очаква се негов съперник да бъде друг ветеран - Тито Ортиз. В своята кариера Ледения има 21 победи и 8 загуби. 0 0 0 0 2 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 377 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

