Канело Алварес не иска да бъде тестван за допинг

Мексиканската суперзвезда Саул „Канело“ Алварес изненадващо е отказал да бъде подлаган на постоянен допинг контрол. Това разкри президентът на Световният боксов съвет Маурисио Сюлейман. От няколко години всички топ боксьори са задължени да влязат в списък с постоянно следене за употреба на забранени вещества.

.@wbcmoro : @Canelo has been in the Clean Boxing Program for many years and he has been tested so many times during his career. This is the first ever adverse finding. He has our absolute vote of confidence.The problem of contaminated meat in Mexico is not new. pic.twitter.com/JdQS1fsQiZ