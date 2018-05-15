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›› Англия

Давид Силва ще е вечно задължен на Гуардиола

Халфът на Манчестър Сити Давид Силва подчерта, че ще бъде вечно задължен на Пеп Гуардиола за това, че редовно му позволяваше да посещава своя болнав син Матео през пролетния полусезон.В понеделник вечерта целият отбор ...

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Волейбол

Трансферната рулетка в Суперлигата на България

15 май 2018 | 12:16

Апаликов продолжит карьеру в «Локомотиве»

Дмитриев перешёл из «Ярославича» в «Кузбасс»

Клуб

Напуснали

Привлечени

Останали

Нефтохимик 2010
Бургас


Найден Найденов

 бл. Гуцалюк
(Белогорье)

доиг. Леон
(Перуджа, Италия)

доиг. Пантелеймоненко

доиг. Юдин		 доиг. Нгапет
(Модена, Италия)

доиг. Спиридонов
(Енисей)
 р. Георги Братоев
п. Валентин Братоев
п. Георги Петров
л. Теодор Слапаров 

ЦСКА
София


АЛЕКСАНДЪР
ПОПОВ

 

 диаг. Лубурич

св. Шульгин
(Локомотив)

л. Комаров		 св. Антипкин
(Динамо)

диаг. Грозер
(Белогорье)

бл. Сафонов
(Газпром-Югра)

доиг. Дивиш
(Локомотив)

л. Кривитченко
(Динамо-ЛО)
 св. Панков
бл. Волков
бл. Ащев
бл. Червяков
доиг. Камехо
доиг. Сивожелез
л. Зеленков
Динамо
Москва



Борис
Колчин		 св. Антипкин (Зенит СПб)

св. Стрильчук

диаг. Кимеров

диаг. Яковлев

доиг. Калинин

л. Ермаков (Локомотив)
 св. Гранкин
(Белогорье)

диаг. Ковалёв
(Динамо-ЛО)

бл. Власов
(Факел)		 диаг. Круглов
бл. Остапенко
бл. Щербинин
доиг. Кой
доиг. Бережко
доиг. Маркин
л. Брагин
Кузбасс
Кемерово



Туомас
Саммельвуо		 св. Макаров

бл. Апаликов
(Локомотив)

доиг. Ильиных		 св. Лукьяненко
(Локомотив)

бл. Демаков
(Динамо-ЛО)

доиг. Дмитриев
(Ярославич)		 св. Кобзарь
диаг. Полетаев
диаг. Васильев
бл. Пашицкий
бл. Тавасиев
бл. Ропавка
доиг. Никитин
доиг. Подлесных
доиг. Карпухов
л. Керминен
л. Моисеев
Белогорье
Белгород



Александр
Косарев		 св. Гранкин (Динамо)

диаг. Грозер (Зенит СПб)

диаг. Бакун (Локомотив)

доиг. Ерещенко

бл. Николов

доиг. Тетюхин
(завершение карьеры)

л. Ерёмин (Нова)		 диаг. Земчёнок
(Динамо-ЛО)

доиг. Сёмышев
(Газпром-Югра)

бл. Гуцалюк
(Зенит-Казань)

л. Голубев
(Локомотив)		 св. Порошин
бл. Мусэрский
л. Обмочаев
Факел
Новый Уренгой



Камилло
Плачи		 бл. Власов (Динамо)

бл. Лихошерстов
св. Безруков
бл. Яковлев
Локомотив
Новосибирск



Пламен
Константинов		 св. Экши

св. Лукьяненко
(Кузбасс)

диаг. Жигалов

бл. Щербаков

доиг. Дивиш
(Зенит СПб)

л. Голубев
(Белогорье)		 св. Джизга
(Олимпиакос, Греция)

св. Шульгин
(Зенит СПб)

диаг. Бакун
(Белогорье)

бл. Апаликов
(Кузбасс)

доиг. Ивович
(Фунвик, Бразилия)

доиг. Захаров
(Енисей)

л. Ермаков (Динамо)
 диаг. Павлов
бл. Смоляр
бл. Куркаев
доиг. Родичев
доиг. Савин
л. Мартынюк
Нова
Самарская обл.



Константин
Брянский		 бл. Ананьев (Урал)

доиг. Мочалов

доиг. Макаренко

доиг. Скримов

л. Петрушов

л. Липезин
 доиг. Ботин
(Динамо-ЛО)

л. Кабешов
(Урал)

л. Ерёмин
(Белогорье)		 св. Свентицкис
св. Жлоба
диаг. Шкулявичус
диаг. Подребинкин
бл. Бусел
бл. Съемщиков
бл. Козицын
доиг. Воронков
доиг. Бирюков
Урал
Уфа



Даниэле
Баньоли		 диаг. Колесник

бл. Тохташ

бл. Гетман

доиг. Барнс

л. Кабешов (Нова)		 бл. Ананьев (Нова) св. Ковалёв
св. Зубков
диаг. Мискевич
диаг. Рыбаков
доиг. Титич
доиг. Феоктистов
бл. Филиппов
бл. Абросимов
л. Кириченко
Газпром-Югра
Сургут



Рафаэль
Хабибуллин		 доиг. Сёмышев
(Белогорье)

бл. Сафонов
(Зенит СПб)		 бл. Тодоров
(Галатасарай, Турция)		 св. Хабибуллин
бл. Крсманович
доиг. Урсов
л. Андреев
Енисей
Красноярск



Любомир
Травица		 св. Диас

доиг. Спиридонов
(Зенит-Казань)

доиг. Захаров
(Локомотив)

диаг. Рузье
(Торэй, Япония)
 гл. тр. Травица
(без клуба)

диаг. Кэрролл 
(Берлин, Германия)

доиг. Марешаль
(Равенна, Италия)		 св. Жось
диаг. Мысин 
бл. Куликов
доиг. Платаненков
л. Янутов
Динамо-ЛО
Сосновый Бор



Олег
Согрин		 св. Петровс

диаг. Ковалёв (Динамо)

диаг. Земчёнок
(Белогорье)

бл. Демаков (Кузбасс)

бл. Плужников
(Ярославич)

доиг. Ботин
(Нова)

л. Кривитченко
(Зенит СПб)
св. Тисевич
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Италия - А 1

                               

                            
                            
                        











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                Волей трансфери 2018
              
            

            
            
            

              

                
                  
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                  Хулио Веласко смени Радо Стойчев в Модена

                 
                
              

              

                
                  
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                  Нефтохимик с нов трансферен удар

                 
                
              

              

                
                  
                  Валентин Братоев се размина с трансфер в Република Корея
                
                
                  Валентин Братоев се размина с трансфер в Република Корея

                 
                
              

              

                
                  
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                  Трансферна лудост! Динамо (Казан) вади $2 милиона за волейболистка

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Пенчев срещу Пенчев - съперничество и братска ...
16 декември 2017

Сайтът на международната федерация по волейбол публикува специален материал за братята Николай и Розалин Пенчеви, които участват на световното клубно първенство. Двамата дори излязоха един срещу друг на полето като ...









							
							
						

						
						






Светослав Гоцев: Искам да завърша кариерата си в ...
10 май 2018

След като поговорихме за клубния тим на волейболста Светослав Гоцев - Тур, идва ред и на националния отбор. Само няколко часа, след като спечели шампионската титла във Франция, централният блокировач се присъедини към ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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