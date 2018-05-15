Трансферната рулетка в Суперлигата на България

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Клуб
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Напуснали
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Привлечени
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Останали
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Нефтохимик 2010
Бургас
Найден Найденов
|бл. Гуцалюк
(Белогорье)
доиг. Леон
(Перуджа, Италия)
доиг. Пантелеймоненко
доиг. Юдин
|доиг. Нгапет
(Модена, Италия)
доиг. Спиридонов
(Енисей)
|р. Георги Братоев
п. Валентин Братоев
п. Георги Петров
л. Теодор Слапаров
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ЦСКА
София
АЛЕКСАНДЪР
ПОПОВ
|диаг. Лубурич
св. Шульгин
(Локомотив)
л. Комаров
|св. Антипкин
(Динамо)
диаг. Грозер
(Белогорье)
бл. Сафонов
(Газпром-Югра)
доиг. Дивиш
(Локомотив)
л. Кривитченко
(Динамо-ЛО)
|св. Панков
бл. Волков
бл. Ащев
бл. Червяков
доиг. Камехо
доиг. Сивожелез
л. Зеленков
|Динамо
Москва
Борис
Колчин
|св. Антипкин (Зенит СПб)
св. Стрильчук
диаг. Кимеров
диаг. Яковлев
доиг. Калинин
л. Ермаков (Локомотив)
|св. Гранкин
(Белогорье)
диаг. Ковалёв
(Динамо-ЛО)
бл. Власов
(Факел)
|диаг. Круглов
бл. Остапенко
бл. Щербинин
доиг. Кой
доиг. Бережко
доиг. Маркин
л. Брагин
|Кузбасс
Кемерово
Туомас
Саммельвуо
|св. Макаров
бл. Апаликов
(Локомотив)
доиг. Ильиных
|св. Лукьяненко
(Локомотив)
бл. Демаков
(Динамо-ЛО)
доиг. Дмитриев
(Ярославич)
|св. Кобзарь
диаг. Полетаев
диаг. Васильев
бл. Пашицкий
бл. Тавасиев
бл. Ропавка
доиг. Никитин
доиг. Подлесных
доиг. Карпухов
л. Керминен
л. Моисеев
|Белогорье
Белгород
Александр
Косарев
|св. Гранкин (Динамо)
диаг. Грозер (Зенит СПб)
диаг. Бакун (Локомотив)
доиг. Ерещенко
бл. Николов
доиг. Тетюхин
(завершение карьеры)
л. Ерёмин (Нова)
|диаг. Земчёнок
(Динамо-ЛО)
доиг. Сёмышев
(Газпром-Югра)
бл. Гуцалюк
(Зенит-Казань)
л. Голубев
(Локомотив)
|св. Порошин
бл. Мусэрский
л. Обмочаев
|Факел
Новый Уренгой
Камилло
Плачи
|бл. Власов (Динамо)
бл. Лихошерстов
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|св. Безруков
бл. Яковлев
|Локомотив
Новосибирск
Пламен
Константинов
|св. Экши
св. Лукьяненко
(Кузбасс)
диаг. Жигалов
бл. Щербаков
доиг. Дивиш
(Зенит СПб)
л. Голубев
(Белогорье)
|св. Джизга
(Олимпиакос, Греция)
св. Шульгин
(Зенит СПб)
диаг. Бакун
(Белогорье)
бл. Апаликов
(Кузбасс)
доиг. Ивович
(Фунвик, Бразилия)
доиг. Захаров
(Енисей)
л. Ермаков (Динамо)
|диаг. Павлов
бл. Смоляр
бл. Куркаев
доиг. Родичев
доиг. Савин
л. Мартынюк
|Нова
Самарская обл.
Константин
Брянский
|бл. Ананьев (Урал)
доиг. Мочалов
доиг. Макаренко
доиг. Скримов
л. Петрушов
л. Липезин
|доиг. Ботин
(Динамо-ЛО)
л. Кабешов
(Урал)
л. Ерёмин
(Белогорье)
|св. Свентицкис
св. Жлоба
диаг. Шкулявичус
диаг. Подребинкин
бл. Бусел
бл. Съемщиков
бл. Козицын
доиг. Воронков
доиг. Бирюков
|Урал
Уфа
Даниэле
Баньоли
|диаг. Колесник
бл. Тохташ
бл. Гетман
доиг. Барнс
л. Кабешов (Нова)
|бл. Ананьев (Нова)
|св. Ковалёв
св. Зубков
диаг. Мискевич
диаг. Рыбаков
доиг. Титич
доиг. Феоктистов
бл. Филиппов
бл. Абросимов
л. Кириченко
|Газпром-Югра
Сургут
Рафаэль
Хабибуллин
|доиг. Сёмышев
(Белогорье)
бл. Сафонов
(Зенит СПб)
|бл. Тодоров
(Галатасарай, Турция)
|св. Хабибуллин
бл. Крсманович
доиг. Урсов
л. Андреев
|Енисей
Красноярск
Любомир
Травица
|св. Диас
доиг. Спиридонов
(Зенит-Казань)
доиг. Захаров
(Локомотив)
диаг. Рузье
(Торэй, Япония)
|гл. тр. Травица
(без клуба)
диаг. Кэрролл
(Берлин, Германия)
доиг. Марешаль
(Равенна, Италия)
|св. Жось
диаг. Мысин
бл. Куликов
доиг. Платаненков
л. Янутов
|Динамо-ЛО
Сосновый Бор
Олег
Согрин
|св. Петровс
диаг. Ковалёв (Динамо)
диаг. Земчёнок
(Белогорье)
бл. Демаков (Кузбасс)
бл. Плужников
(Ярославич)
доиг. Ботин
(Нова)
л. Кривитченко
(Зенит СПб)
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|св. Тисевич
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