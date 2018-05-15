БФС повери на Ники Йорданов сблъсъка между Черно море и Локо Пд

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Харпър Бекъм отсрамва братята си
Бившата футболна звезда Дейвид Бекъм призна, че е леко разочарован от тримата си сина, тъй като нито един от тях не показва футболен талант. И тримата минаха през футболната школа на Арсенал, но не впечатлиха, което не ...Виж още
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БГ Футбол
БФС обяви съдийските назначения за плейофа за Лига Европа между Черно море и Локомотив (Пловдив). Черно море се справи със Септември, а пловдивчани отстраниха Славия в предните си сблъсъци. Съдийската комисия назначи Николай Йорданов да ръководи първата среща между двата тима.
Съдийски назначения за мачовете от 35/9 кръг в Първа лига - плейофи 2 (първи срещи)
ПЛЕЙОФИ 2 кръг - ПЪРВИ СРЕЩИ
За Лига Европа:
16 Май 2018 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ичко Лозев Лозев
За 13-14 място:
17 Май 2018 г. Четвъртък 17:30 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Николай Валентинов Малджански
СН: Кирил Манолов Лозанов
За 11-12 място:
17 Май 2018 г. Четвъртък 20:00 ч.
Етър - ФК Дунав 2010
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Георги Николов Николов
СН: Константин Делов Писков
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