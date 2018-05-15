  • Sportal.bg
  • БГ Футбол
  • БФС повери на Ники Йорданов сблъсъка между Черно море и Локо Пд

Берое Beroe

Ботев (Пловдив) 2:1 Берое

последен:
11.05.2018

Берое - Лудогорец

следващ:
15.05.2018

създаване: 1916г.
стадион: "Берое"
президент: Илко Русев
треньор: Александър Томаш
web: Берое / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор

›› Анкета

Коя е основната причина Левски да не спечели Купата на България?
Резултати   Коментари Архив

›› Булевард

Харпър Бекъм отсрамва братята си

Бившата футболна звезда Дейвид Бекъм призна, че е леко разочарован от тримата си сина, тъй като нито един от тях не показва футболен талант. И тримата минаха през футболната школа на Арсенал, но не впечатлиха, което не ...

Виж още
БГ Футбол

БФС повери на Ники Йорданов сблъсъка между Черно море и Локо Пд

15 май 2018 | 11:59 - Обновена
БФС повери на Ники Йорданов сблъсъка между Черно море и Локо Пд
БФС обяви съдийските назначения за плейофа за Лига Европа между Черно море и Локомотив (Пловдив). Черно море се справи със Септември, а пловдивчани отстраниха Славия в предните си сблъсъци. Съдийската комисия назначи Николай Йорданов да ръководи първата среща между двата тима.

Съдийски назначения за мачовете от 35/9 кръг в Първа лига - плейофи 2 (първи срещи)
ПЛЕЙОФИ 2 кръг - ПЪРВИ СРЕЩИ
За Лига Европа:
16 Май 2018 г. Сряда 19:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Ивелин Венциславов Занев
СН: Ичко Лозев Лозев

За 13-14 място:
17 Май 2018 г. Четвъртък 17:30 ч.
Витоша - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Мартин Руменов Ангелов ДАС1: Мартин Емилов Стоименов ДАС2: Николай Валентинов Малджански
СН: Кирил Манолов Лозанов

За 11-12 място:
17 Май 2018 г. Четвъртък 20:00 ч.
Етър - ФК Дунав 2010
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Драгомир Руменов Милев ДАС1: Неделчо Танчев Гаджалов ДАС2: Георги Николов Николов
СН: Константин Делов Писков
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 146

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						
















          

            

              ››
              
                БГ Футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Бразилски клуб плати дълг към Лудогорец
                
                
                  Бразилски клуб плати дълг към Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое обяви кастинг за ДЮШ
                
                
                  Берое обяви кастинг за ДЮШ

                 
                
              

              

                
                  
                  Верея с нов опит да спре пропадането си
                
                
                  Верея с нов опит да спре пропадането си

                 
                
              

              

                
                  
                  Финален рунд между “сини” и “червени”
                
                
                  Финален рунд между “сини” и “червени”

                 
                
              

              

                
                  
                  Берое има да си връща на Лудогорец
                
                
                  Берое има да си връща на Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА-София атакува пазара в Южна Америка
                
                
                  ЦСКА-София атакува пазара в Южна Америка

                 
                
              

              

                
                  
                  Радуканов: Пирин завърши 11-и и трябваше отдавна да е спокоен за бъдещето си
                
                
                  Радуканов: Пирин завърши 11-и и трябваше отдавна да е спокоен за бъдещето си

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Очаква ни тактически сблъсък с Дунав
                
                
                  Балъков: Очаква ни тактически сблъсък с Дунав

                 
                
              

              

                
                  
                  Христо Иванов: Спечелихме голяма битка
                
                
                  Христо Иванов: Спечелихме голяма битка

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър се доближи до спасението след страхотен гол на играч на Барселона (видео+снимки)
                
                
                  Етър се доближи до спасението след страхотен гол на играч на Барселона (видео+снимки)

                 
                
              

            

            
            
          










        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            






        

            

            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        














	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Първа лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Берое има да си връща на Лудогорец
                
                
                  Берое има да си връща на Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Радуканов: Пирин завърши 11-и и трябваше отдавна да е спокоен за бъдещето си
                
                
                  Радуканов: Пирин завърши 11-и и трябваше отдавна да е спокоен за бъдещето си

                 
                
              

              

                
                  
                  Балъков: Очаква ни тактически сблъсък с Дунав
                
                
                  Балъков: Очаква ни тактически сблъсък с Дунав

                 
                
              

              

                
                  
                  Христо Иванов: Спечелихме голяма битка
                
                
                  Христо Иванов: Спечелихме голяма битка

                 
                
              

              

                
                  
                  Етър се доближи до спасението след страхотен гол на играч на Барселона (видео+снимки)
                
                
                  Етър се доближи до спасението след страхотен гол на играч на Барселона (видео+снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Героят за Дунав: Възвърнахме си самочувствието
                
                
                  Героят за Дунав: Възвърнахме си самочувствието

                 
                
              

              

                
                  
                  Орачев: Създадохме страхотни атаки
                
                
                  Орачев: Създадохме страхотни атаки

                 
                
              

              

                
                  
                  Костадин Ангелов: Бяхме скандални
                
                
                  Костадин Ангелов: Бяхме скандални

                 
                
              

              

                
                  
                  Дунав не показа милост срещу Витоша и е една стъпка по-близо до спасението (видео+снимки)
                
                
                  Дунав не показа милост срещу Витоша и е една стъпка по-близо до спасението (видео+снимки)

                 
                
              

              

                
                  
                  Президентът на Славия: Целта оправдава средствата
                
                
                  Президентът на Славия: Целта оправдава средствата

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Щуротиите са за слабохарактерните! Бягството от ...
11 май 2018

Няма начин, налага се в началото да отделим време на сериозните щуротии,  които обикалят пространството след провала на Левски. Естествено, след  това преминаваме към съществената част. Много по-належащо е да се  ...









							
							
						

						
						






Заги: 11 слависти искаха много повече купата от ...
13 май 2018

Треньорът на Славия Златомир Загорчич гостува в предаването „Код Спорт“ по ТВ+. Миналата година специалистът спаси „белите“ от изпадане, а през този сезон изведе отбора до триумф за купата на ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал