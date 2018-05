Започнаха двудневните тестове на Ф1 в Барселона

Започнаха двудневните тестове от Формула 1 в Барселона. Люис Хамилтън, Себастиан Фетел и Макс Верстапен са сред пилотите, които ще карат днес за своите отбори на пистата "Каталуния". Правилата повеляват, че в два от общо четирите теста по време на сезона, болидите трябва да бъдат управлявани от състезатели, които имат по-малко от три старта във Ф1. По тази причина днес в Испания има микс от опитни пилоти и новаци.

Ето и графикът за вторник, 15 май:

Мерцедес – Люис Хамилтън

Ферари – Себастиан Фетел

Ред Бул – Макс Верстапен

Рено – Карлос Сайнц

Макларън – Стофъл Вандоорн

Хаас – Ромен Грожан

Форс Индия – Николас Латифи

Торо Росо – Шон Гелел

Заубер – Антонио Джовинаци

Уилямс – Оливър Роуланд

Пирели провеждат свой собствен тест с по един допълнителен болид на Макларън и Форс Индия. За отбора от Уокинг ще се редуват Ландо Норис и Оливър Търви, а за тима на Виджей Маля – Джордж Ръсел.

Тестовете са от 10:00 до 19:00 с един час обедна почивка.

