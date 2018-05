Бейзбол Тампа Бей се промъкна в КС със "слайдинга на годината" (видео) 15 май 2018 | 10:11 0 0 0 0 0



Кетчерът на "кралските" Салвадор Перес получи топката навреме и можеше спокойно да докосне рънера на "лъчите". По някакъв нереален начин обаче Ечавария успя да заобиколи ръкавицата и плонжира по корем, но подмина хоума отстрани. В този миг кетчерът и рънерът се озоваха легнали очи в очи от двете страни на плочата с протегнати ръце един срещу друг. Играчът на гостите се оказа по-ловък и успя да докосне хоума навреме.





"Чист инстинкт – коментира Ечавария. – Докато тичах, имах намерение да правя слайдинг, но той беше точно там и блокира пътя, така че трябваше да го заобиколя. Тръгнах да пипам хоума с ръка, но видях, че и неговата ръкавица е там, затова го подлъгах и сложих другата си ръка точно навреме."



Ситуацията бързо бе класифицирана като "слайдинга на годината" от официалния сайт на МЛБ. Дори кетчерът на Канзас Сити призна, че е бил изигран много майсторски. "Той свърши забележителна работа с ръцете си – заяви Перес. – Това беше страхотен слайдинг. Беше сейф, нямаше смисъл да оспорваме. Трудно е да си подготвен за подобно нещо."



This ridiculous slide got Rays a run ... somehow https://t.co/5rEQHCfqem pic.twitter.com/dxSAPxRpBr — dailyMLBfantasy (@dailyMLBfantasy) May 15, 2018

Със смесени чувства остана мениджърът на Тампа Бей Кевин Кеш. "Щом подмина знака "Стоп" на коуча, вероятно е вярвал в своите акробатични умения. Беше наистина впечатляващ слайдинг, но сигурно няма да извличаме често полза от подобни решения. Все пак е хубаво, че успяхме тази вечер", сподели треньорът.



Първата точка за Рейс на ст. "Кауфман" тази нощ влезе по идентичен начин, но без толкова драматизъм – в 1-вия ининг Дъфи удари единичен хит вдясно, с който прибра Си Джей Крон от втора база. Уит Мерифилд изравни с хоумрън за домакините в 3-тия.







Това бе и единствената сериозна грешка на стартера на гостите Райън Ярброу (W 3-2). За 5 ининга на възвишението той направи 4 страйкаута и позволи 1 точка от 5 хита и 3 бази за боли. Срещата довършиха петима риливъри, включително клоузърът Алекс Коломе (S 7). Като питчер за Роялс започна Ерик Скоглунд (L 1-3), който пое 2 точки от 7 хита за 7 ининга и 2/3.







Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 1:2

ст. "Кауфман"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТАМПА БЕЙ

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

8

0

КАНЗАС СИТИ

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

6

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 14 МАЙ:



Американска лига



Бостън Ред Сокс - Оукланд Атлетикс 5:6

Детройт Тайгърс - Кливланд Индиънс 6:3

Минесота Туинс - Сиатъл Маринърс 0:1

Лос Анджелис Ейнджълс - Хюстън Астрос 2:1



Национална лига



Чикаго Къбс - Атланта Брейвс 5:6

Аризона Дайъмъндбекс - Милуоки Бруърс 2:7

Сан Диего Падрес - Колорадо Рокис 4:6

Сан Франциско Джайънтс - Синсинати Редс 10:7





