Мондиал 2018 Маркес докосва рекорд с петия си Мондиал 15 май 2018 | 09:55 - Обновена 0 0 0 0 0

Oficial:



Rafa Márquez está en la lista de Osorio. Tendremos al Capi en Rusia 2018. pic.twitter.com/mdiwy6UjjU — FAN10 (@SoyFan10) May 14, 2018

39-годишният Маркес ще стане едва третият играч с участие на пет различни планетарни първенства след сънародника си Антонио Карбахал и германеца Лотар Матеус. За Маркес, който в момента играе за тима на Атлас, световното първенство ще бъде последно в кариерата му, тъй като бившият играч на Барселона вече обяви оттеглянето си от играта след шампионата в Русия.

Why is Rafa Marquez on this roster?! My guy is old af. Jesus. https://t.co/5NPu0RsCIz — Jimmy The Exploder (@JmmyLeDiffuseur) May 14, 2018

Мексико започва участието си на световното първенство на 17 юни с мач срещу световния шампион Германия, след което среща тимовете на Република Корея и Швеция. Централният защитник на Мексико Рафаел Маркес е пред участие на пето поредно световно първенство, след като бе включен в разширения състав от 28 футболисти от треньора Хуан Карлос Осорио за шампионата в Русия. Ако запише участие на Мондиала,39-годишният Маркес ще стане едва третият играч с участие на пет различни планетарни първенства след сънародника си Антонио Карбахал и германеца Лотар Матеус. За Маркес, който в момента играе за тима на Атлас, световното първенство ще бъде последно в кариерата му, тъй като бившият играч на Барселона вече обяви оттеглянето си от играта след шампионата в Русия.Мексико започва участието си на световното първенство на 17 юни с мач срещу световния шампион Германия, след което среща тимовете на Република Корея и Швеция.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 715

1