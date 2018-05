Зимни спортове Вегас изравни серията с Уинипег 15 май 2018 | 08:50 0 0 0 0 0

All even at 1-1



We know we’re headed back to Winnipeg for a game 5 pic.twitter.com/ORXYu4mKFf — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) May 15, 2018

Резултатът в мача бе открит в 14-ата минута, когато Томаш Татар даде преднина на гостите с удар от близка дистанция. Словакът бе оставен непокрит и макар да пропусна при първия си изстрел към вратата на Конър Хелебюк, при втория успя да прати шайбата в мрежата на домакините. Четири минути по-късно Марчесо удвои преднината на домакините. Кайл Конър допусна да загуби шайбата в неутралната зона, докато съотборниците му извършваха смяна и за Марчесо не бе проблем да реализира, останал очи в очи с Хелебюк.

The Vegas Golden Knights even the series at one game apiece after defeating the Winnipeg Jets 3-1. pic.twitter.com/rODLt19TW0 — TSN (@TSN_Sports) May 15, 2018

С два гола на Джоната Марчесо Лас Вегас победи като гост Уинипег с 3:1 и така изравни финалната серия в Западната конференция на НХЛ на 1:1 победи. Марчесо реализира втория и третия гол за успеха на "златните рицари", които ще бъдат домакини на третия и четвъртия мач от серията.

