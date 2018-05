НБА Голдън Стейт открадна първия мач в Хюстън 15 май 2018 | 08:34 0 0 0 0 4

Klay Thompson hits 6 3's en route to 28 PTS for the @warriors in their WCF Game 1 victory! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/HXiNp8RY5k — NBA (@NBA) May 15, 2018

За Хюстън най-полезен бе Джеймс Хардън, който реализира 41 точки. Крис Пол добави 23 точки и 11 борби за Рокетс в първия си финален мач на конференция в кариерата си на професионалист, докато резервата Ерик Гордън вкара още 15 точки за домакините.

Chris Paul finally got his revenge on Curry pic.twitter.com/E6tLas6274 — Real Sports Talk (@RealSportsTaIk) May 15, 2018

Срещата в "Тойота Сентър" започна по-добре за домакините, които поведоха с 9 точки в средата на първата четвърт след забивка на Клинт Капела. Още до края на откриващия период обаче Голдън Стейт намали изоставането си само до точка при 29:30 и на почивката двата тима се оттеглиха при равен резултата - 56:56. Второто полувреме обаче бе изцяло за гостите, чиито опит в подобни срещи натежа и те успяха да "откраднат" домакинското предимство на Хюстън в серията.

Kevin Durant walks off after scoring 37 and helping the @warriors secure a 1-0 series lead! #PhantomCam #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/ywQjgmkqqh — NBA (@NBA) May 15, 2018

