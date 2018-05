Според Фетел пилотите мамят по време на виртуална кола на сигурността

След Гран при на Испания Себастиан Фетел изказа мнение, че системата с виртуалната кола на сигурността позволява на пилотите да наваксват време и дистанция. В интервю след състезанието немецът обясни, че болидите се движели по неправилни траектории по време на виртуалната кола, и че това им позволявало да се възползват непозволено.

Изглежда пилотът на Ферари не е съвсем наясно как точно работи въпросната система, защото това, което той описва, на практика е невъзможно. Системата с виртуална кола на сигурността се концентрира изцяло върху времето за обиколка, което означава, че никой не може да увеличи скоростта си или да съкрати разстояние без да бъде наказан.

По протежение на пистата има разположени множество сензори, които измерват за какво време болида преминава съответния сектор и дали спазва наложеното ограничение. Тези точки на засичане дават информация на пилотите дали обиколката им до момента е по-дълга или по-къса отколкото следва да бъде. Ако някой завърши даден сектор за по-малко време от предвиденото, той бива наказан.

Всичко това означава, че пилотите могат да увеличават и намаляват скоростта си колкото искат и да избират произволна траектория, стига да не стигат от точка А до точка В по-бързо от позволеното.

Тази система действа подобно на камерите за средна скорост по магистралите. Например, представете си, че в 12:00 два автомобила – черен и бял се движат със скорост от 100 км/ч по магистралата. Ако черният автомобил увеличи скоростта си над позволеното, а после отбие след 25 км разстояние преди следващата камера и изчака до 12:15, тогава бялата кола ще го настигне отново, защото при движение със сто км/ч отнема 15 минути да се изминат 25 км. При това положение черната кола няма да бъде наказана, но и няма да е наваксала нищо.

Vettel: 'Drivers abusing VSC loophole. I think we should have a system that hasn’t got this loophole'. #F1 pic.twitter.com/s2fmcNZJKH