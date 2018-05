Други спортове Домашна титла за Ван Гервен на холандския мастърс 15 май 2018 | 02:35 0 0 0 0 1



По пътя до титлата Ван Гервен премина последователно през Тери Дженкинс (6:0), Дарън Уебстър (6:4) и Кайл Андерсън (6:2) в първите три кръга. На 1/2-финал го чакаше най-сериозното препятствие в лицето на световния №5 Дарил Гърни. Северноирандецът се бори доста здраво и през по-голямата част от мача водеше в резултата, като в един момент имаше предимство от 6:2 лега и се нуждаеше само от още един, за да си осигури победата, но тогава си пролича невероятната класа и самообладание на Ван Гервен, който спечели последователно 5 поредни лега, за да стигне до успеха.



На финала пък го очакваше приятната изненада в турнира в лицето на Стив Ленън. Тук "Майти Майк" взе контрол над мача още от самото начало и дръпна с 4 лега до 7:3. Ленън успя да спечели следващите две партии, за да докара нещата до 7:5, но накрая холандецът с пробив затвори мача в своя полза за крайното 8:5.

He's done it again - a fifth Dutch Darts Masters title for @MvG180!



But he isn't too happy with the way he played... pic.twitter.com/G5lNhImj3H — PDC Darts (@OfficialPDC) May 13, 2018

Световният шампион Роб Крос се отказа от участие в надпреварата заради здравословен проблем, който дори поставя под въпрос участието му в предстоящите финали в Премиър лигата в четвъртък. Световният №2 Питър Райт този път стигна до 1/4-финал, където загуби с 5:6 от Ким Хуйбрехтс. Менсур Сульович пък отпадна на 1/2-финала от Стив Ленън.



Следващата спирка от Европейския тур по дартс е в Гибралтар от 8 до 10 юни.







