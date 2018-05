Тенис Цонга се отказа от участие на "Ролан Гарос" 14 май 2018 | 18:01 0 0 0 0 0



33-годишният Цонга за последно игра през февруари в Марсилия, където достигна до полуфиналите. Отказването му от "Ролан Гарос" е разочарование за местните фенове. Той на два пъти е достигал до полуфиналите в Париж - през 2013 г., когато отстъпва на Давид Ферер, и през 2015 г., когато губи от Стан Вавринка.



Malgré tous les efforts fournis pour revenir à temps, je suis malheureusement contraint de déclarer forfait pour @OpenParcARA et @rolandgarros.

Je suis évidemment très déçu mais je tiens tout de même à venir à #Lyon en tant qu’ambassadeur et à RG en tant que spectateur. pic.twitter.com/BhZKnPEmW5 — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) May 14, 2018

Жо-Вилфред Цонга се отказа от участие на "Ролан Гарос" поради контузия в лявото коляно, от която се възстановява. Финалистът от Откритото първенство на Австралия французин обяви новината чрез съобщение в социалните мрежи.33-годишният Цонга за последно игра през февруари в Марсилия, където достигна до полуфиналите. Отказването му от "Ролан Гарос" е разочарование за местните фенове. Той на два пъти е достигал до полуфиналите в Париж - през 2013 г., когато отстъпва на Давид Ферер, и през 2015 г., когато губи от Стан Вавринка.

