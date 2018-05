Моторни спортове Ореолът спасил живота на пилот от Формула 2 (видео) 14 май 2018 | 17:35 - Обновена 0 0 0 0 0



Инцидентът бе предизвикан от повреда в болида на друг пилот – Нирей Фукузуми, който се качи върху кокпита на Макино след като гумите му се отделиха от автомобила. Лявото задно колело на Фукузуми се удари в ореола на Макино, оставяйки сериозни следи по него. The marks on the halo from the Arden car. Thank goodness that wasn't the Makino's head! pic.twitter.com/bWTIxE3aIe — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 13, 2018 Протежето на Honda Тадасуке Макино вярва, че т. нар. "ореол" - задължителен елемент на болидите във Формула 1 и Формула 2 от сезон 2018 – е спасил живота му при тежката катастрофа, която претърпя тази неделя в Испания.Инцидентът бе предизвикан от повреда в болида на друг пилот – Нирей Фукузуми, който се качи върху кокпита на Макино след като гумите му се отделиха от автомобила. Лявото задно колело на Фукузуми се удари в ореола на Макино, оставяйки сериозни следи по него. "Първия път, в който тествах автомобила, не харесах ореола, защото е трудно да се вижда всичко, но след катастрофата си промених мнението. Осъзнах, че е много важен", сподели Макино. Състезателният директор на Формула 2 Чарли Уайтинг допълни, че ще бъде проведено щателно разследване на инцидента, който при други обстоятелства можеше да доведе до трагични последици.

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 1273

1