Тенис Последният мач на Роберта Винчи 14 май 2018 | 17:11



Италианката обяви още през миналата година, че за последно в кариерата си ще участва на турнира в Рим. В момента тя е 191 в света.

.@KrunicAlex moves into @InteBNLdItalia second round!



Downs Vinci in the Italian's final match, 2-6, 6-0, 6-3! pic.twitter.com/0cBtJrbCkA — WTA (@WTA) May 14, 2018

Роберта Винчи има 35 титли от WTA в кариерата си - 10 на сингъл и 25 на двойки. Тя е спечелила и пет трофея на двойки от турнирите от Големия Шлем - "Ролан Гарос" 2012, Открито първенство на САЩ 2012, Откритото първенство на Австралия 2013, 2014 и "Уимбълдън" 2014. Винчи е финалистка на сингъл от Откритото първенство на САЩ през 2015 година и достига до номер 7 в световната ранглиста.



Бившата номер 1 в света Виктория Азаренка (Беларус) също отпадна в първия кръг след загуба от Наоми Осака (Япония) с 0:6, 3:6 за 73 минути.



Хърватката Дона Векич разгроми Карла Суарес Наваро (Испания) с 6:1, 6:2, докато номер 13 Медисън Кийс (САЩ) надделя над Анастасия Павлюченкова (Русия) с 6:4, 6:1.



