Надал дава старт на "24-те часа на Льо Ман"

През 2017 година функциите на Надал изпълни новият шеф на Формула 1 Чейс Кери, а преди това през годините старта са давали още холивудската звезда Брад Пит, двукратният шампион на Формула 1, който тази година ще участва като състезател – Фернандо Алонсо, изпълнителният директор на Ford Бил Форд и други.



Надал нарече Франция "ключова точка за спорта" през юни тази година. [BREAKING] World-renowned tennis champion @RafaelNadal is to be race starter for the 86th @24hoursoflemans on Saturday 16 June 2018. The phenomenal sportsman is a fitting ambassador for the iconic race.



¡Bienvenido Rafa! #LeMans24 #WEC #SportFamily



АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

