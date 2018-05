Тенис Надал тренира с… Шарапова (видео) 14 май 2018 | 16:55 0 0 0 0 0

@RafaelNadal and @MariaSharapova hitting together in Rome! Retweet & follow @samuelbegg for more #tennis (:Cortimax/IG Stories) #IBI18 #Sharapova #Nadal pic.twitter.com/2FD88VaIHm — Samuel Begg - Tennis (@samuelbegg) May 14, 2018

Надал ще се стреми да спечели пореден значим трофей на клей, а рускинята ще пробва да продължи позитивното си представяне от миналата седмица, когато в Мадрид стигна четвъртфиналите и отпадна в три сета от Кики Бертенс.



