Бербатов: Сити бяха невероятни, Юнайтед има нужда от попълнения (видео)

Ето мнението на Бербатов по различните теми:



Финала в Шампионската лига (Реал Мадрид - Ливърпул)

Очевидно, ще викам за Реал, защото другият отбор е Ливърпул, а аз съм бивш играч на Манчестър Юнайтед. Освен това



Финала в Лига Европа (Марсилия - Атлетико Мадрид)

Ако бъда честен, искам Атлетико да спечели, защото загубиха два финала в Шампионската лига, а аз знам какво е усещането. Те заслужават нещо за усилията си. Всички, с които си говоря, се възхищават на



Манчестър Сити, Пеп Гуардиола

С болка го казвам, но те бяха невероятни. Спечелиха 100 точки. Трябва да отдадеш уважение към постиженията им. Начинът, по който играят, головете, които вкараха. Невероятен сезон. Единственият минус за тях беше, че очакваха от тях да се представят по-добре в Шампионската лига



Манчестър Юнайтед, Жозе Моуриньо

За Юнайтед винаги е било първото място или нищо. В сравнение с предишния сезон, второто място е успех, но може да сложим един минус. Сигурен съм, че следващия сезон ще се борят за титлата. Имат страхотен мениджър. Поддържам връзка с някои от играчите. Не знам дали ще се подсилят, но трябва да го направят. Ще ги гледам в събота на финала за Купата. Надявам се да спечелят и ако го направят, ще махнем минуса.



Former Spurs striking duo Robbie Keane and Dimitar Berbatov spotted at Wembley today. Bring them on, Poch!! #COYS #TOTLEI pic.twitter.com/PFxvwJSzuE — Calvin Lewis (@CalvinLewis07) May 13, 2018

Ливърпул, Юрген Клоп

Помня го от времето ми в Леверкузен. Когато бях там, той беше треньор на Майнц. Той е същият - показва страст, бори се за отбора се, вика на тъчлинията, празнува, когато вкарат, показва емоции, когато не играят добре. Радвам се за неговите успехи в Ливърпул. Те бяха един от големите ни съперници, когато бях в Юнайтед. Наслаждавах се на головете ми срещу тях. Ако спечелят Шампионската лига, ще бъде невероятен сезон, ако не успеят, добър сезон.



Тотнъм, Маурисио Почетино

Голям почитател съм му. Често ходя в бившите ми клубове да видя как тренират. Имах възможност да говоря с него, щаба му, играчите. Всички го хвалят постоянно и основателно, може да се види каква работа е свършил. Надявам се те да спечелят нещо скоро, защото вероятно ще имат най-добрия стадион в Европа от следващия сезон. Тренировъчната им база е една от най-добрите. Отборът е пълен с талантливи играчи. Единството, което им липсва, е трофей. Този сезон за тях беше задоволителен. Те имат толкова потенциал, просто трябва да вярват малко повече.



Челси, Антонио Конте

Те имаха разочароващ сезон. Всички очакваха много повече. Странно е да видиш отбор, пълен с толкова добри играчи и с треньор от световна класа, да не се представя на нужното ниво. Гледах ги вчера срещу



Арсенал, Арсен Венгер

Това е край на една ера. Въпреки че аз играх за Тотнъм, не може да не ти е тъжно. Венгер е човек, който промени клуба. Имат добри играчи. Винаги ми е било приятно да играя срещу Арсенал и да вкарам. Винаги се опитват да играят футбол по начина, по който трябва да се играе.



Ернесто Валверде (Барселона), Масимилиано Алегри (Ювентус)

Голям фен съм на Барселона. Бях разочарован, защото не успяха да запазят серията си без загуба. Спечелиха титлата, останаха разочаровани от представянето си в Шампионската лига. При Ювентус е същото.



Even former Man Utd players are in awe of Mo Salah.



He's "unbelievable" according to Dimitar Berbatov. pic.twitter.com/6is2Ues3l1 — CNN Sport (@cnnsport) May 14, 2018

Мохамед Салах (Ливърпул)

В момента всички го обичат по очевидни причини. Тича, вкарва, асистира, бори се, печели сам мачове. Ако спечелят Шампионската лига, ще бъде в борбата за Златната топка. Той имаше невероятен сезон.



Кевин Де Бройне (Манчестър Сити)

Аз бих го сложил наравно със Салах. За добро или лошо, когато вкарваш голове, головете отставят на заден план всичко останало, което правиш. Той може да подава, вижда играта, създава голове, вкарва с двата крака, бори се за отбора, помага в защита. В някои аспекти го харесвам повече от Салах, защото понякога асистенцията е по-важна от гола.



Хари Кейн (Тотнъм)

Той е страхотен играч, има много качества. Той е завършен нападател за модерния футбол. Той може всичко - вкарва, подава, играе за отбора. Егоист е, когато трябва и не е в други моменти, когато трябва да подава. Имаше страхотен сезон.



Пол Погба (Манчестър Юнайтес)

Моят добър приятел Погс. Той имаше добър сезон. Вероятно и той е разочарован, че Ман Юнайтед не спечели първенството, но ще бъде щастлив, ако спечелят в събота. Аз ще гледам.



Кристиано Роналдо (Реал Мадрид), Лионел Меси (Барселона)

