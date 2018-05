Европейски футбол Джерард с първо ново попълнение в Рейнджърс 14 май 2018 | 16:35 - Обновена 0 0 0 0 0



Арфийлд е бивш футболист на Фолкърк и



През последния сезон Арфийлд има 20 изиграни двубоя с екипа на Бърнли във Висшата английска лига.



Рейнджърс завърши на трето място в шотландското първенство през 2018 година. В неделя "сините" направиха драматично 5:5 при гостуването си на Хибърниън в Единбург. #RangersFC are today delighted to confirm the signing of Scott Arfield from @BurnleyOfficial on a four year deal.



https://t.co/qLOJnPlI6b#LetsGo pic.twitter.com/wD2lAAFTyQ — Rangers Football Club (@RangersFC) May 14, 2018 Халфът Скот Арфийлд е първото ново попълнение на мениджъра Стивън Джерард в Глазгоу Рейнджърс. 29-годишният национал на Канада подписа договор със "сините" за четири сезона.Арфийлд е бивш футболист на Фолкърк и Хъдърсфийлд , а през миналото първенство носи екипа на Бърнли . Полузащитникът е бивш младежки и юношески национал на Шотландия, но след това предпочита да играе за състава на Канада.През последния сезон Арфийлд има 20 изиграни двубоя с екипа на Бърнли във Висшата английска лига.Рейнджърс завърши на трето място в шотландското първенство през 2018 година. В неделя "сините" направиха драматично 5:5 при гостуването си на Хибърниън в Единбург.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 371

1