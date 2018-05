Цецо Соколов благодари за приза "диагонал №1" и сребърния медал

Сребърен медал и най-добър диагонал - Шампионска лига 2018. Поздравления за целия отбор- заедно дадохме всичко от себе си, минахме през много трудности,постигнахме значими неща и научихме много уроци. Силен сезон,който няма да забравим. Признателен съм,че съм част от такъв колектив! Индивидуалната награда означава много за мен като състезател и съм изключително горд и признателен ,че я получих. Lube nel cuore

A post shared by Tsvetan Sokolov (@tsvetan_sokolov) on May 14, 2018 at 2:44am PDT