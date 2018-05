Англия Кайл Уокър-Питърс преподписа с Тотнъм 14 май 2018 | 16:27 - Обновена 0 0 0 0 0

Новият контракт на 21-годишния Уокър-Питърс е до 2021 година. Младият бранител, който през миналата година спечели световната титла с тима на Англия на първенството за младежи до 20 години, проби в първия състав на "шпорите" през този сезон, като записа три мача във Висшата лига, пет за купите и един в Шампионската лига, като отбеляза и едно попадение.



Уокър-Питърс игра 90 минути за Тотнъм при успеха с 5:4 над We are delighted to announce that @KyleLPeters has signed a new contract with the Club, which will run until 2021.



#OneOfOurOwn pic.twitter.com/rX8GUvjwrc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 14, 2018 Over to the Walker-Peters residence for a message from the man himself...



Десният краен защитник Кайл Уокър-Питърс подписа нов договор с Тотнъм , съобщиха лондончани.Новият контракт на 21-годишния Уокър-Питърс е до 2021 година. Младият бранител, който през миналата година спечели световната титла с тима на Англия на първенството за младежи до 20 години, проби в първия състав на "шпорите" през този сезон, като записа три мача във Висшата лига, пет за купите и един в Шампионската лига, като отбеляза и едно попадение.Уокър-Питърс игра 90 минути за Тотнъм при успеха с 5:4 над Лестър в последния кръг във Висшата лига в неделя и записа асистенции за втория и за четвъртия гол на тима.

