Тенис Зверев не е фаворит на "Ролан Гарос" 14 май 2018 | 15:59 0 0 0 0 0

#MMOPEN pic.twitter.com/yib5ix7YpR — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2018

Номер 3 в световната ранглиста Зверев не загуби нито един сет по пътя си до трофея в испанската столица, а на финала победи Доминик Тийм (Австрия) с 6:4, 6:4. Този турнир е отлична подготовка за 21-годишния германец преди "Ролан Гарос", който започва на 27 май в Париж. Бекер се надява Зверев да не бъде подложен на твърде голям натиск.



"Не бих искал да го определям като един от фаворитите, защото досега на турнирите от Големия Шлем той не е постигнал големи резултати. Той трябва да достигне до втората седмица и след това да играе мач за мач", каза още Борис Бекер, който има три титли от "Уимбълдън".



Той е впечатлен от представянето на Зверев на турнира в Мадрид.

A champagne celebration for Sascha!#MMOPEN pic.twitter.com/sl1h62RFrt — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2018

"Начинът, по който спечели е изключителен. Тийм е един от много силните тенисистки на червени кортове, а Зверев не му даде шанс. Това показва класата му", каза още германецът.



Бекер няма съмнение кой е фаворит за титлата на "Ролан Гарос"."Това е Надал и никой друг", каза германската легенда.



Испанецът, който има 10 титли от Откритото първенство на Франция, загуби от Доминик Тийм на четвъртфиналите в Мадрид. За него това бе първо поражение на клей от май миналата година, когато отстъпи пред същия съперник. Александър Зверев трябва да намали очакванията си за Откритото първенство на Франция, въпреки че спечели титлата на турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид. Това заяви германската тенис легенда Борис Бекер в интервю за ДПА.Номер 3 в световната ранглиста Зверев не загуби нито един сет по пътя си до трофея в испанската столица, а на финала победи Доминик Тийм (Австрия) с 6:4, 6:4. Този турнир е отлична подготовка за 21-годишния германец преди "Ролан Гарос", който започва на 27 май в Париж. Бекер се надява Зверев да не бъде подложен на твърде голям натиск."Не бих искал да го определям като един от фаворитите, защото досега на турнирите от Големия Шлем той не е постигнал големи резултати. Той трябва да достигне до втората седмица и след това да играе мач за мач", каза още Борис Бекер, който има три титли от "Уимбълдън".Той е впечатлен от представянето на Зверев на турнира в Мадрид."Начинът, по който спечели е изключителен. Тийм е един от много силните тенисистки на червени кортове, а Зверев не му даде шанс. Това показва класата му", каза още германецът.Бекер няма съмнение кой е фаворит за титлата на "Ролан Гарос"."Това е Надал и никой друг", каза германската легенда.Испанецът, който има 10 титли от Откритото първенство на Франция, загуби от Доминик Тийм на четвъртфиналите в Мадрид. За него това бе първо поражение на клей от май миналата година, когато отстъпи пред същия съперник.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 807

1